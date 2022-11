Djokovic a Rune: "Ti attende un futuro radioso"

Il serbo spende parole d'elogio per il 19enne danese dopo il ko in finale al Masters 1000 di Parigi Bercy: "Non sono contento per la sconfitta, ma sono felice per te. Mi piace la tua personalità, ti attende un futuro radioso. Oggi ho perso contro un avversario migliore di me nei momenti importanti"

"Ti attende un futuro radioso". Poche parole, ma che sanno di investitura quelle rivolte da Novak Djokovic a Holger Rune dopo la finale del Masters 1000 di Parigi Bercy, vinto dal 19enne di Copenhagen. L'allievo ha superato il maestro e il serbo ha speso parole d'elogio per il talento danese che, come Nole, ha vinto il suo primo Masters 1000 a 19 anni. "Hai meritato la vittoria, hai vissuto una settimana incredibile - spiega Djokovic - Non sono contento che mi hai battuto, ma sono contento per te. Mi piace la tua personalità, ti attende un futuro radioso. Oggi ho perso da un avversario migliore nei momenti importanti, ma c'è sempre una nuova sfida verso cui indirizzarsi". Una sfida che per Djokovic si chiama ATP Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre e in diretta su Sky Sport.