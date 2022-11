BJK Cup, Italia eliminata: il Canada vince 3-0

Tennis

Sorteggiati i due raggruppamenti in vista delle ATP Finals, in programma a Torino dal 13 al 20 novembre. La prima testa di serie Nadal finisce con Ruud, Auger-Aliassime e Fritz, per Tsitsipas ci sono Medvedev, Rublev e Djokovic in quello che è un vero e proprio girone di ferro. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VIDEO: IL SORTEGGIO - DINNER SHOW LIVE SU SKY