Si chiude oggi a Torino la fase di round robin del gruppo verde. Alle 14 Nadal, già eliminato, affronta Ruud, sicuro del 1° posto. In serata lo spareggio tra Auger-Aliassime e Fritz: chi vince vola per la prima volta in carriera in semifinale alle ATP Finals. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

