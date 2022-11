Giovedì a Malaga è il giorno degli azzurri contro gli statunitensi: in palio un posto in semifinale contro Germania o Canada. Italia-Usa è in diretta dalle 10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Giovedì è il giorno dell'Italia nelle finali di Coppa Davis. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, scenderanno in campo alle 10 a Malaga contro gli Stati Uniti nei quarti di finale. Una sfida da dentro o fuori per l'Italia, arrivata in Spagna senza i suoi big: Sinner e Berrettini (presente solo da spettatore) non potranno scendere in campo per infortunio. Spazio, dunque, a Musetti, Sonego, Fognini e Bolelli. Tra le file degli Usa, invece, il capitano Mardy Fish ha scelto Fritz, Tiafoe, Sock e Paul. Chi vince affronterà in semifinale Germania o Canada che si affronteranno sempre giovedì alle 16.