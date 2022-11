L'Australia è la prima finalista della Coppa Davis 2022: battuta in rimonta la Croazia grazie ai successi di De Minaur e del doppio. Per gli 'aussie' è la prima finale dal 2003. Domenica attende la vincente della seconda semifinale tra Italia e Canada: match in diretta alle 13 di sabato su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

L'ALBO D'ORO