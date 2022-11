Sabato è il giorno di Italia-Canada, semifinale di Coppa Davis. Gli azzurri di Filippo Volandri vanno a caccia di una finale che manca dal 1998. Si apre alle 13 con Sonego-Shapovalov, poi Musetti-Auger Aliassime e si chiude con il doppio. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

L'Italia è pronta per riscrivere il libro di storia del tennis. I ragazzi di capitan Volandri sfidano il Canada nella semifinale di Coppa Davis. In palio al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga un posto in finale, da cui gli azzurri mancano da ben ventiquattro anni. L'Italia si troverà di fronte due dei migliori giocatori del mondo, Felix Auger-Aliassime (6 del ranking) e Denis Shapovalov (18). Sono due i precedenti in Coppa Davis tra Italia e Canada, con i nordamericani sempre vincenti (3-1 a Vancouver nel 2013 e 2-1 a Madrid nel 2019). Si parte alle 13 con il 1° singolare, a seguire il 2° singolare e infine il doppio: passa il turno chi conquista due vittorie. Diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW.