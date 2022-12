Diriyah Cup, Berrettini ko contro Wawrinka

L'azzurro esce di scena al primo turno nel torneo di esibizione in corso in Arabia Saudita: Wawrinka vince in rimonta nei tre super tie-break con il punteggio di 5-10, 10-4, 10-6. Berrettini giocherà venerdì il doppio di "consolazione"

Sconfitta all'esordio per Matteo Berrettini alla Diriyah Tennis Cup, torneo di esibizione in corso in Arabia Saudita. Nel particolare format della manifestazione (si gioca al meglio dei tre super tie-break a 10 punti), Berrettini ha perso in tre set contro Stan Wawrinka: 5-10, 10-4, 10-6 il punteggio finale. Per Matteo era il primo incontro in singolare dal 23 ottobre, giorno della finale dell'ATP 250 di Napoli. Poi lo stop di più di un mese a causa del problema al piede sinistro e il rientro solo in doppio in Coppa Davis contro il Canada. Il tennista romano è apparso ancora fuori condizione, ma la Diriyah Tennis Cup è solo una delle tappe di avvicinamento alla stagione 2023.