Non c'è dicembre senza i Google Trends. Anche quest'anno il motore di ricerca ha comunicato quali sono state le ricerche più effettuate su internet in Italia nel 2022. Come al solito lo sport è al centro dei pensieri degli italiani, in particolar modo il calcio e il tennis. Ecco tutti i personaggi, gli eventi e gli aneddoti sportivi più cliccati, divisi nelle varie categorie di Google