Sono state annunciate le entry list degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. In campo maschile non ci sono sorprese: il numero 1 è Carlos Alcaraz, Novak Djokovic è confermato dopo le vicissitudine legato al vaccino di 12 mesi fa e l’unico assente tra i Top 100 è il francese Gael Monfils, numero 52 del mondo. L’ultimo ammesso è il portoghese Nuno Borges, numero 99, perché ci sono sei giocatori che godono ancora del Protected Ranking (causa assenze dal circuito per infortuni) e ne hanno approfittato. Si tratta di Hugo Dellien (n.119), Stan Wawrinka (n.149), Lloyd Harris n.239), Kyle Edmund (n.583), Guido Pella (senza ranking) e Jeremy Chardy (senza ranking), oggi molto indietro ma con posizioni nella top 100 quando furono vittime di infortuni che li obbligarono a fermarsi.

Cinque azzurri direttamente nel main draw

Tra i 99 del main draw ci sono già 5 italiani. A guidare il gruppetto Jannik Sinner (n.15), Matteo Berrettini (n.16) e Lorenzo Musetti (n.23) che saranno teste di serie. Poi Lorenzo Sonego (n.45) e Fabio Fognini (n.55). Il primo italiano non ammesso al tabellone principale è Marco Cecchinato, n.104 del mondo, e sesto nella lista dei cosiddetti 'Alternates', cioè coloro che possono subentrare in caso di rinuncia di chi li precede.