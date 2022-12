A un anno dall'inizio della tormentata vicenda legata al vaccino Covid-19 che si concluse con la sua espulsione, Novak Djokovic è tornato in Australia. Il serbo è ad Adelaide, dove debutterà nel 2023 nel torneo ATP 250 che Sky Sport trasmetterà in diretta. Il direttore di Tennis Australia, Craig Tiley: "Confido che il pubblico australiano rispetterà il giocatore" L'AUSTRALIA 'PERDONA' DJOKOVIC: SARA' A MELBOURNE Condividi

Un anno dopo l'inizio della telenovela, Novak Djokovic è tornato in Australia. Il quotidiano "The Age", citando fonti vicine al giocatore, afferma che il serbo è atterrato ad Adelaide, dove debutterà al più tardi martedì nel torneo ATP 250 che Sky Sport trasmetterà in diretta dall'1 all'8 gennaio. Esattamente un anno fa, Nole cominciava la sua trafila che lo avrebbe poi costretto all'espulsione dal Paese con tre anni di divieto di ingresso a causa del suo status di non vaccinato contro il Covid-19. Oggi, invece, le regole australiane permettono anche alle persone non vaccinate di poter regolarmente entrare.

La vicenda Djokovic nel 2022 Lo scorso anno Djokovic aveva provato a entrare in Australia grazie a un certificato medico che provava il suo status di 'immunizzato' al Covid-19, contratto nelle settimane precedenti al viaggio. Dopo un lungo interrogatorio da parte della polizia, il serbo era stato trasferito in un hotel per immigrati irregolari, in attesa di giudizio. Nole aveva avuto il permesso di allenarsi dopo qualche giorno, ma dopo una infinita serie giudiziaria era stato espulso e condannato anche al divieto di ingresso in Australia per i seguenti tre anni. Bando che è stato tolto poche settimane fa dal Governo, che ha 'perdonato' il 9 volte vincitore degli Australian Open.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti il caso Djokovic vs Australia: le tappe della vicenda Dalla richiesta di esenzione dal vaccino agli organizzatori dell'Aus Open fino alla sentenza della Corte Federale australiana che sancisce l'espulsione di Djokovic dal paese e l'addio agli Australian Open. Ecco la timeline di quanto accaduto al n°1 del mondo dal 19 novembre a oggi, con le date chiave, le ricostruzioni dei fatti secondo le sue dichiarazioni e gli atti depositati nella vicenda Australian Open AUSTRALIAN OPEN, RISULTATI LIVE - COVID, DATI E NEWS LIVE 19 novembre: confermando una norma emessa dal governo dello stato di Victoria a fine ottobre, il direttore del torneo Craig Tiley afferma che tutti i giocatori che parteciperanno agli Australian Open 2022 dovranno essere vaccinati contro il COVID-19. Lo status vaccinale di Djokovic è sconosciuto in quel momento. 8 dicembre: il vicepremier dello stato di Victoria, James Merlino afferma che le esenzioni mediche per la politica sui vaccini non sarebbero "una scappatoia per i tennisti privilegiati" e sarebbero possibili solo in "circostanze eccezionali se si dispone di una condizione medica acuta". 14 dicembre: Djokovic assiste alla partita di basket a Belgrado tra la sua Stella Rossa e il Barcellona, valida per l'Eurolega. Viene fotografato mentre abbraccia diversi giocatori di entrambe le squadre, inclusi alcuni che in seguito sono risultati positivi.

Tiley: "Confido che gli australiani rispetteranno Djokovic" Craig Tiley, numero 1 di Tennis Australia, ha parlato in conferenza stampa poche ore prima dell'arrivo di Djokovic nel Paese: "Ho molta fiducia nel pubblico australiano. Siamo un pubblico sportivo molto istruito, in particolare quelli che vengono a vedere il tennis e che amano le grandi partite. Ho molta fiducia che i fan reagiscano come speriamo e che abbiano rispetto. Ancora una volta, penso che sarà lui l'uomo da battere. Ha finito il 2022 giocando il miglior tennis, vuole eguagliare l'attuale record di Rafa e ha l'obiettivo di essere il più grande di tutti i tempi".