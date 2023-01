L'Italia vola in semifinale di United Cup, dove sfiderà una tra Croazia e Grecia. A Brisbane, gli azzurri cedono 3-2 alla Polonia ma passano come 'miglior perdente'. Ancora segnali incoraggianti da Berrettini, che supera in tre set Hurkacz e infila la seconda vittoria consecutiva contro un Top-10

L'Italia cede 3-2 alla Polonia nel quarto di finale della United Cup, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023, ma si qualifica in ogni caso per la semifinale. Gli azzurri, infatti, vengono ripescati come 'best loser' grazie al coefficente di match vinti-persi e a quello dei set nelle partite fin qui disputate. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane la squadra azzurra, vincitrice del Gruppo E (superando Brasile e Norvegia), ha perso contro la testa di numero due del tabellone, vincitrice del Gruppo B. Si resta però in gioco: tra venerdì e sabato l'Italia affronterà una tra Grecia e Croazia, mentre la Polonia pesca i fortissimi Stati Uniti.