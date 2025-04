Il Roland Garros si prepara a rendere omaggio al suo sovrano indiscusso: Rafael Nadal. Un anno dopo l'ultima apparizione da giocatore, il 14 volte campione dello slam francese tornerà a Parigi, ma stavolta per una celebrazione sul Philippe-Chatrier. L'evento è in programma domenica 25 maggio, primo giorno dell'edizione 2025, al termine dei tre incontri della sessione diurna. "Vogliamo guardare al futuro ma anche celebrare coloro che ci hanno fatto emozionare in passato, e tra questi c’è sicuramente un posto per Rafael Nadal - ha spiegato Amelie Mauresmo, direttrice del torneo - Rafa ha segnato la storia del torneo con i suoi 14 titoli, forse mai eguagliabili. Non sarà in campo quest’anno a Roland-Garros, ma sarà comunque molto presente in questa edizione 2025". Gli organizzatori, infatti, allestiranno una mostra immersiva e interattiva dedicata a Nadal al Tenniseum, visitabile per tutta la durata del torneo.