Paolini ai quarti: Niemeier battuta in 2 set

Paolini batte in due set la tedesca Niemeier e torna ai quarti a Stoccarda dove affronterà una tra Gauff e Seidel. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il racconto del match

Il primo set è senza storia, dominato da Paolini in appena 25 minuti. L'azzurra gioca bene negli angoli e fa muovere l'avversaria che non riesce mai a entrare nel parziale. L'equilibrio dura appena due game, poi Paolini vince cinque game consecutivi, sfruttando le difficoltà al servizio di Niemeier (appena 39% di prime in campo). Nel secondo set, però, inizia un'altra partita. Jasmine va due volte avanti di un break, ma in entrambi i casi la tedesca torna in corsa e nel decimo game ottiene anche un set point, cancellato dall'azzurra. Si arriva punto a punto fino al 5-5, quando Paolini guadagna il break decisivo che le regala la quinta vittoria stagionale contro giocatrici fuori dalla top 100.