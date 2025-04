Cappellino e racchetta in mano per iniziare la marcia d'avvicinamento verso il rientro a Roma. Il countdown è già partito per Jannik Sinner, tornato ufficialmente ad allenarsi in un circolo affiliato 67 giorni dopo l'ultima volta. Lo ha fatto a Beaulieu-sur-Mer, a 25 minuti di auto da Monte-Carlo dove ieri avrebbero dovuto svolgere il primo allenamento, ma è stato poi costretto a cambiare i piani per via della pioggia. Sinner ha scelto oggi i campi in terra rossa indoor del Tennis Club Beaulieu, in Costa Azzurra, dove è attualmente in corso un torneo Itf J300. E proprio sui social del torneo Sinner è stato immortalato durante la seduta insieme all'amico Jack Draper, reduce dall'ottavo di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo, perso con Davidovich Fokina. Cappellino bianco, t-shirt bianca e pantaloncini neri per Sinner, seguito da vicino da Darren Cahill, al fianco di Jannik come il resto del team.