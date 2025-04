Vittoria in rimonta contro Fils a Monte-Carlo per il tennista spagnolo, applaudito anche da Paulo Dybala dopo aver annullato tre palle break consecutive nel secondo set. Dopo il match l'abbraccio e la chiacchierata tra i due: "È stata durissima, lui fisicamente è una bestia", ammette Carlos. La Joya: "L'hai battuto nei momenti cruciali". E poi l'appuntamento agli Internazionali d'Italia: "Ci vediamo a Roma". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ATP MONTE-CARLO, GLI HIGHLIGHTS DI ALCARAZ-FILS