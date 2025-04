Musetti-De Minaur LIVE sabato su Sky Sport

Dopo aver eliminato il campione in carica, Lorenzo Musetti affronterà al Masters 1000 di Monte-Carlo in semifinale Alex De Minaur. Il match è in programma sabato 12 aprile non prima delle 14.30 sul Centrale e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sarà un sabato speciale al Masters 1000 di Monte-Carlo, tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Protagonista il nostro Lorenzo Musetti, che affronterà per un posto in finale l'australiano Alex De Minaur. L'azzurro è reduce dalla vittoria, l'ennesima in rimonta, contro il campione in carica Stefanos Tsitsipas, mentre De Minaur ha battuto nei quarti di finale senza problemi Grigor Dimitrov con un doppio 6-0 in soli 45 minuti di gioco. Tra i due tennisti situazione di perfetta parità per quel che riguarda i precedenti, con una partita vinta a testa. Il match è in programma sabato 12 aprile non prima delle 14.30 sul Centrale. In palio la finale contro il vincitore della sfida tra Alcaraz e Davidovich Fokina.