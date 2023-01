Lorenzo Musetti sarà regolarmente in campo agli Australian Open, al via il 16 gennaio. La risonanza a cui è stato sottoposto l'azzurro a Melbourne, dopo il ritiro di domenica scorsa contro Tiafoe, ha infatti evidenziato solo un'infiammazione alla spalla destra. Il primo Slam dell'anno sarà sui canali Sky 210 e 211

Arrivano buone notizie da Melbourne, dove l'esito della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Lorenzo Musetti è negativo. Solo un'infiammazione alla spalla per il 21enne di Carrara, che era stato costretto al ritiro domenica nella finale di United Cup contro Tiafoe. Nel match con l'americano, Lorenzo aveva avvertito dolore alla spalla destra fin dal terzo game. Aveva poi proseguito sino al termine del primo set, perso piuttosto nettamente 6-2, prima di ritirarsi. Musetti, che da lunedì è entrato per la prima volta in Top-20, sarà la testa di serie numero 18 degli Australian Open, al via lunedì 16 gennaio e che si potranno vedere sui canali Sky 210 e 211.