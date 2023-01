La truppa azzurra nel main draw degli Australian Open aumenta di due unità: entrano in tabellone Mattia Bellucci, che supera nel derby azzurro Luciano Darderi e Lucrezia Stefanini, che sfrutta il ritiro della statunitense Sachia Vickery. Per entrambi si tratta della prima volta nel tabellone principale di uno Slam SORTEGGIO AUS OPEN: ECCO COME E' ANDATO Condividi

Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini hanno conquistato un posto nel tabellone principale degli Australian Open, primo Slam del 2023, al via lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park (diretta Eurosport, canali 210 e 211 Sky). Per entrambi sarà la prima partecipazione al main draw di un Major.

Bellucci batte Darderi nel derby, eliminato Arnaldi Nel turno decisivo Bellucci, n.153 del ranking, si è aggiudicato per 6-4, 6-1, in un’ora e un quarto di partita, il derby tricolore contro Luciano Darderi, n.205 ATP. Per il 21enne di Busto Arsizio si tratta della prima partecipazione al tabellone principale di un Major. Terzo turno fatale anche per Matteo Arnaldi. Il 21enne di Sanremo, n.134 ATP e 22^ testa di serie delle “quali”, dopo il match-point annullato nel turno precedente all’australiano Alex Bolt, n.630 del ranking, è stato sconfitto 6-4, 6-3, in un’ora e un quarto di gioco, da un altro tennista di casa, Max Purcell, n.204 ATP, mai affrontato prima in carriera.

Vickery si ritira, Stefanini entra nel main draw Nel tabellone femminile tutto facile per Lucrezia Stefanini, n.141 WTA, che supera la statunitense Sachia Vickery, n.204 del ranking, costretta al ritiro per un problema fisico sul punteggio di 6-0, 3-0 per l’azzurra, dopo appena 37 minuti di partita. Per la 24enne di Carmignano sarà la prima partecipazione in carriera ad un main draw Slam.



Qualificazioni Australian Open, i risultati del 3° turno Max Purcell (AUS) b. (22) Matteo Arnaldi (ITA) 6-4 6-3

6-4 6-3 Mattia Bellucci (ITA) b. Luciano Darderi (ITA) 6-4 6-1

b. 6-4 6-1 Lucrezia Stefanini (ITA) b. Sachia Vickery (USA) 6-0 3-0 rit.