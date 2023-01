Coppa Davis: Itf interrompe accordo con Kosmos

L’Itf conferma di aver interrotto con effetto immediato la partnership con Kosmos, di proprietà dell’ex giocatore Gerard Piqué, con la quale aveva organizzato le ultime 5 edizioni della Coppa Davis, non senza polemiche per le novità introdotte nel formato (e dopo un accordo siglato per 25 alla cifra di 3 miliardi di dollari). Per il 2023 viene confermato il format con le finali a Malaga il prossimo novembre, nel 2024 sono previsti nuovi cambiamenti. Solo 3 mesi fa era stato annunciato un accordo tra Itf, Kosmos e Atp per lavorare in collaborazione e inserire la Davis nel calendario Atp ed erano in corso trattative tra la Federazione internazionale e Kosmos che si sono interrotte bruscamente. Non è stato trovato l’accordo economico perchè Piqué non è riuscito a far fronte alla richiesta di 40 milioni di dollari l’anno di Itf. Le prime reazioni sono arrivate dal presidente della Federtennis francese: “Questa è una grande vittoria per il tennis. Continuo la mia battaglia contro il nuovo formato Della Davis, una vera istituzione per il nostro tennis”.