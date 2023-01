Cocciaretto in finale a Hobart: entrerà in top 50

Prima finale nel circuito WTA per la 21enne marchigiana che batte la ex n. 4 al mondo in tre set: sabato affronterà Lauren Davis per il titolo. Cocciaretto, intanto, si è garantita l'ingresso tra le prime 50 giocatrici al mondo: da lunedì sarà almeno n. 48 del ranking

Elisabetta Cocciaretto non smette di stupire al WTA 250 di Hobart, in Australia. La 21enne marchigiana ha conquistato l'accesso alla finale, battendo in tre set la statunitense Sofia Kenin, ex n. 4 al mondo, entrata in tabellone grazie a una wild card. Un incontro durato 2 ore e 7 minuti, vinto da Cocciaretto con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-1. Una solida prestazione dell'azzurra che ha convinto ancora per qualità e quantità, anche al servizio con ben 10 aces messi a referto. Cocciaretto conquista così la sua prima finale in carriera nel circuito WTA, diventando la ventottesima italiana nella storia a raggiungere questo traguardo. L'avversaria per il titolo sarà un'altra statunitense, la n. 84 al mondo Lauren Davis.