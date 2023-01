Gli eventi sportivi da non perdere nel 2023

Il 2023 si prospetta un anno di grande sport: tra poche ore si torna in campo in Serie A dopo la pausa per i Mondiali, poi al via MotoGP, F1, le finali delle coppe europee, le NBA Finals, il tennis con Wimbledon fino ad arrivare a un'estate azzurra con i Mondiali di nuoto, atletica, basket e rugby. Ecco l'agenda per non perdersi nemmeno un evento dell'anno appena iniziato