Lunedì al via gli Australian Open, primo Slam della stagione: tutti a inseguire il n°1 del seeding e campione in carica, Rafa Nadal, compresi i nostri tre azzurri teste di serie Berrettini, Sinner e Musetti. Finale prevista alla Rod Laver Arena di Melbourne il 29 gennaio. Il torneo in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Tutto pronto a Melbourne, dove lunedì scattano gli Australian Open, primo torneo dello Slam del 2023. Si riparte dallo storico successo di dodici mesi fa di Rafa Nadal, che si presenta in Australia forte anche della testa di serie numero 1. Andrà a caccia del 10° successo nel 'down under' il grande favorito, Novak Djokovic, che non perde sul suolo australiano dal lontano 2018. Sono ben quattro gli azzurri teste di serie: nel tabellone maschile Berrettini (13), Sinner (15) e Musetti (18), in quello femminile Martina Trevisan (21).