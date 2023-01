Kyrgios: "Sono devastato, l'unica soluzione è l'intervento"

"Sono devastato. Qui l'anno scorso ho vinto il torneo in doppio, qui ho giocato il tennis migliore della mia vita, ora posso solo fare del mio meglio per rientrare in campo. In questo momento provo un mix di emozioni contrastanti. Dopo l'ultimo Slam giocato, lo US Open dell'anno scorso, ero stato molto duro con me stesso. Questo infortunio non mi permette di muovermi bene, l'unica maniera di risolvere il problema è un'operazione".