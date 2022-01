Nick Kyrgios nella storia grazie al trionfo nel torneo di doppio degli Australian Open con il connazionale Thanasi Kokkinakis. Gli 'Special K', come vengono chiamati in patria, hanno battuto in una finale tutta australiana Ebden/Purcell. Avevano partecipato al torneo grazie a una wild-card. Domenica la finale maschile tra Nadal e Medvedev in diretta su Eurosport 1, canale 210 Sky

KYRGIOS SHOW IN DOPPIO - NADAL-MEDVEDEV, GUIDA TV