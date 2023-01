Terza giornata agli Australian Open, ancora fortemente condizionata dalla pioggia, che ha causato ritardi e cancellazioni. Nella metà di tabellone che ha perso la testa di serie n°1 Rafa Nadal, avanza il due volte finalista Daniil Medvedev, che soffre solo il primo set contro l'australiano Millman. Tutto semplice anche per Stefanos Tsitsipas, terza testa di serie del seeding, che prosegue la caccia al n°1 del ranking battendo in tre set il padrone di casa Hijikata. Il canadese Auger-Aliassime recupera due set di svantaggio a Molcan e si salva, tutto facile per l'americano Tiafoe . Tra le donne, avanzano Swiatek, Pegula e Sakkari , con Gauff che fa suo il derby tra le teenager d'oro contro Raducanu .