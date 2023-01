Rafa Nadal eliminato al 2° turno degli Australian Open. Il campione in carica e prima testa di serie del seeding, è stato sconfitto dallo statunitense Mackenzie McDonald, numero 65 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-5. Nadal, 36 anni, ha accusato un problema di natura muscolare alla gamba sinistra nel finale di secondo set. E' stato trattato dal fisioterapista e ha continuato a lottare, cedendo dopo due ore e 30'. In tribuna la moglie, presente in Australia con il figlio, è scoppiata in un pianto di nervosismo e disperazione, mentre Rafa proseguiva il match. Nadal aveva vinto al 1° turno in quattro set con il britannico Jack Draper. Con i 2000 punti persi, Nadal è già sicuro di uscire dalla Top-5 del ranking ATP.