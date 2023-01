Aus. Open, Giorgi al 3° turno: battuta Schmiedlova

Ottima prestazione di Giorgi che batte la n. 105 al mondo in due set e per la quinta volta in carriera si qualifica al terzo turno dell'Open di Australia: sabato affronterà Liu o Bencic per un posto negli ottavi. In campo oggi anche Lucrezia Stefanini contro Varvara Gracheva

Camila Giorgi stacca il pass per il terzo turno degli Australian Open. La 31enne di Macerata ha battuto in due set la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, n. 105 al mondo: 6-4, 6-3 il punteggio finale in un'ora e 31 minuti. Giorgi è stata brava nei momenti migliori del match, soprattutto nel secondo set quando si è ritrovata sotto 0-2 e 0-30. L'azzurra si qualifica così al terzo turno dell'Open di Australia per la quinta volta in carriera, suo miglior risultato nel torneo. Sabato sfiderà la vincente del match tra Claire Liu e Belinda Bencic per un posto negli ottavi di finale.