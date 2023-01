Djokovic preoccupato: "L'Infortunio non va bene"

Novak Djokovic visibilmente preoccupato per le condizioni della sua coscia sinistra dopo il match vinto con Couacaud: "L'infortunio non va bene, è da valutare giorno per giorno. Spero di recuperare per il prossimo match". E contro il francese litiga con il giudice di sedia per far cacciare un tifoso: "E' ubriaco fradicio, continua a provocarmi!"

DJOKOVIC AVANTI A MELBOURNE - GIORGI AL 3° TURNO: BATTUTA SCHMIEDLOVA