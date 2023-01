Lo spagnolo ha svolto degli esami a Barcellona che hanno confermato la diagnosi di Melbourne: lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Confermate anche le tempistiche di recupero (6-8 settimane), con il rientro previsto non prima di marzo

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Rafael Nadal. Il mancino di Manacor, reduce dall'infortunio accusato agli Australian Open, ha fatto rientro in Spagna e nella giornata di giovedì si è sottoposto a nuovi esami a Barcellona. Come spiegato da Nadal sui social, i test hanno confermato la prima diagnosi dopo la risonanza magnetica a Melbourne: lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. "I risultati di Melbourne sono stati confermati e le scadenze rimangono le stesse - scrive Nadal - Abbiamo stabilito i trattamenti da fare e tra 3 settimane farò dei nuovi esami per vedere l'evoluzione".