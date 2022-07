A caccia del 21° Slam, Novak Djokovic affronta Kyrgios nell'ultimo atto di Wimbledon (diretta alle 15 su Sky Sport Tennis) ma si è già preso un record solitario: finale numero 32 in carriera tra Australian Open, Roland Garros, US Open e appunto i Championships. Battuto il primato precedente di Federer, uno dei grandissimi presenti nella classifica all-time per il numero di finali disputate negli Slam. Ecco la top 20

