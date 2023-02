ATP Montpellier, Nardi nel main draw: Paire ko

Il 19enne di Pesaro batte Paire con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3 e raggiunge Sinner e Sonego nel main draw del torneo francese. Per Nardi si tratta della terza qualificazione in carriera al un main draw ATP. Il torneo di Montpellier è in diretta su Sky Sport fino a domenica 12 febbraio

Diventano tre gli italiani nel tabellone principale dell'ATP 250 di Montpellier, in diretta fino a domenica 12 febbraio su Sky Sport. A Sinner e Sonego si è aggiunto Luca Nardi che ha superato le qualificazioni, battendo nel turno decisivo il francese Benoit Paire, oggi n. 216 al mondo ma con un passato in top 20. Un match durato un'ora e 24 minuti, vinto da Nardi con il punteggio di 6-1 3-6 6-3. Il 19enne di Pesaro ha giocato una partita solida al servizio, accusando solo un passaggio a vuoto nel quarto game del secondo set quando ha concesso il break. Importante soprattutto l'approccio sulla seconda, sia in battuta che il risposta (71% di punti vinti in entrambi i casi). Per Nardi si tratta della terza qualificazione a un main draw di un torneo ATP dopo Amburgo e Astana lo scorso anno.