Sonego fuori al 1° turno: Aliassime vince in 2 set

Troppo Auger per l'azzurro che esce di scena dopo un'ora e 24 minuti di gioco: il canadese è stato impeccabile al servizio ed è stato bravo in risposta, mettendo pressione soprattutto sulla seconda. Mercoledì toccherà a Sinner contro Bonzi, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma subito la corsa di Lorenzo Sonego all'ATP 500 di Rotterdam. L'azzurro ha perso al primo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime, n. 8 al mondo e campione in carica del torneo: 6-2 6-3 il punteggio finale in un'ora e 24 minuti. Troppo Auger per Sonego che non è riuscito ad arginare la forza del canadese che sin dai primi game ha imposto un ritmo alto. Il 22enne di Montreal., allenato da Toni Nadal, ha giocato un grande match al servizio (vinti più dell'80% di punti con la prima e salvate le uniche due palle break concesse), ma soprattutto è stato bravo in risposta, mettendo pressione a Sonego soprattutto sulla seconda dove l'italiano ha vinto solo 4 punti su 13.