Un nuovo problema fisico ferma Matteo Berrettini. Il tennista italiano è stato, infatti, costretto al ritiro nei quarti di finale del torneo di Acapulco contro il danese Holger Rune. Colpa di un problema alla gamba destra, che lo ha limitato negli spostamenti fin da inizio partita. Un match che in realtà non c'è mai stato, tanto che l'azzurro si è ritirato dopo aver perso 7 game su 7 e vinto soltanto 7 punti su 35. Dopo il 0-6 del primo parziale c'è stata un'interruzione per pioggia durata circa 37 minuti, durante la quale Berrettini si è confrontato con il medico. Poi la decisione di ritirarsi dopo aver ceduto a zero anche il primo game del secondo set e l'uscita sconsolato dal campo centrale del torneo messicano.