ATP Dubai, Rublev in finale. Ora Djokovic-Medvedev

Il campione in carica del torneo emiratino, n. 2 del seeding, batte per la prima volta Zverev nel circuito ATP (al termine di un match durato due ore) e conquista la prima finale del 2023. Affronterà Djokovic o Medvedev, in campo nella seconda finale da seguire LIVE su Sky Sport Tennis

Andrey Rublev è il primo finalista dell'ATP 500 di Dubai. Il russo, campione in carica negli Emirati Arabi, ha eliminato Sascha Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6(9) in due ore di gioco. Una partita dal doppio volto per Rublev che ha dominato nel primo set, mentre nel secondo parziale ha dovuto arginare un ottimo Zverev, annullando anche un set point. L'epilogo è arrivato dopo un lunghissimo tie break, in cui il russo è riuscito a chiudere soltanto al sesto match point, battendo così il tedesco per la prima volta nel circuito ATP. Per Rublev sarà la diciottesima finale, la prima dell'anno solare. Affronterà Djokovic o Medvedev, in campo nella seconda semifinale da seguire in diretta su Sky Sport Tennis.