Al termine del Masters 1000 di Indian Wells, Nadal uscirà dalla top 10 del ranking mondiale, ponendo fine alla striscia in top 10 più lunga della storia. Un cammino iniziato il 25 aprile 2005 e che finirà il 20 marzo 2023: in totale 912 settimane. L'ufficialità è arrivata dopo le vittorie nei quarti di finale ad Acapulco di Rune e Fritz che hanno già scavalcato il maiorchino in classifica. Ma quali sono le strisce più lunghe in top 10? Ecco la classifica