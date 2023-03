Medvedev vince l'ATP 500 di Dubai: Rublev ko

Dopo Rotterdam e Doha, il russo conquista il terzo titolo consecutivo battendo in finale il connazionale Rublev con un doppio 6-2. Per Medvedev è la quattordicesima vittoria di fila: dopo gli Australian Open non ha più perso. Adesso il circuito si sposterà negli Stati Uniti per il Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta da mercoledì su Sky Sport e in streaming su NOW