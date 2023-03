Giornata di ottavi di finale a Indian Wells. Daniil Medvedev vola ai quarti dopo aver superato in oltre tre ore di partita il tedesco Sascha Zverev. Sinner affronta Wawrinka come secondo match dall'una di notte allo Stadium 3: il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Giornata dedicata agli ottavi di finale a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Daniil Medvedev vince la 17^ partita consecutiva (è reduce da tre titoli di fila, ndr) e vola per la prima volta in carriera ai quarti del torneo californiano. Decisivo il successo in tre set e in oltre tre ore su Sascha Zverev, che recrimina il clamoroso 2/17 nella palle break. Il russo affronterà lo spagnolo Davidovich Fokina. L'unico italiano ancora in tabellone, Jannik Sinner, affronta Stan Wawrinka: il match è in programma come secondo dall'una allo Stadium 3 (diretta Sky Sport Tennis e in streaming su NOW).