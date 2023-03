Jannik Sinner vola per la prima volta in carriera ai quarti di finale di Indian Wells. L'azzurro ha superato agli ottavi lo svizzero Stan Wawrinka con i parziali di 6-1, 6-4. Giovedì la sfida con il campione in carica Taylor Fritz, testa di serie numero 4 del seeding: il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner raggiunge i quarti di Indian Wells per la prima volta in carriera. Da favorito, l'azzurro ha battuto il 37enne Stan Wawrinka, ex numero 3 del mondo, oggi numero 100, con i parziali di 6-1, 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Sinner diventa il primo italiano a entrare tra i migliori otto nel Masters 1000 californiano. Giovedì affronterà il campione in carica, lo statunitense Taylor Fritz, quarta testa di serie del seeding, che l'aveva eliminato nel 2021 nel primo dei suoi tre ottavi di finale a Indian Wells. E' questo anche l'unico precedente tra i due giocatori. Per andare in semifinale, gli servirà dunque la seconda vittoria consecutiva, la terza in carriera, contro un Top 5 (2-16 il bilancio attuale). Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.