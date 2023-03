Sinner agli ottavi a Indian Wells: Mannarino ko

Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo la vittoria all'esordio con Richard Gasquet, l'azzurro ha eliminato un altro francese, battendo in due set (7-6, 6-4) Adrian Mannarino, n. 68 al mondo. Un successo tutt'altro che semplice per Sinner, discontinuo e sottotono per larghi tratti della partita soprattutto in risposta. L'azzurro, tuttavia, è riuscito a vincere i punti importanti, come accaduto nel tie break del primo set, vinto 9-7 dopo aver annullato un set point. Nel secondo parziale, invece, Sinner ha spezzato l'equilibrio nel nono gioco, alle prime palle break concesse da Mannarino nel corso del match.