Nadal verso il ritorno: ci sarà a Montecarlo

Gli organizzatori hanno confermato la presenza del maiorchino al Master 1000 in programma dall'8 al 16 aprile. "Rafa è stato il primo a iscriversi, vuole esserci" ha spiegato il direttore David Massey. L'ex n. 1 al mondo è fermo per infortunio da gennaio e per la prima volta dopo 912 settimane consecutive è uscito dalla top 10 del ranking

Ritorno in campo all'orizzonte per Rafael Nadal. Dopo il forfait per la trasferta americana di Indian Wells e Miami a causa dell'infortunio al flessore dell'anca non ancora risolto, il maiorchino risulta tra gli iscritti al Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 8 al 16 aprile e in diretta su Sky Sport. La conferma è arrivata dagli organizzatori, attraverso le parole del direttore del torneo, David Massey: "Rafa è stato il primo giocatore a iscriversi - spiega - Vuole giocare a Monaco e si sta dando tutte le possibilità per partecipare a questo torneo che ama così tanto". Nadal, che non gioca un match da gennaio ed è uscito dalla top 10 del ranking dopo 912 settimane di fila, vanta undici titoli nel Principato, compresa la striscia record di otto successi consecutivi tra il 2005 e il 2012.