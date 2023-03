Jannik Sinner affronta il campione in carica e quarta testa di serie del seeding, Taylor Fritz, nei quarti di finale di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner prova a riscrivere i libri di storia, ancora una volta. Dopo essere diventato il primo italiano ad entrare nei quarti di finale di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, cercherà di superarsi e volare in semifinale. Ad attenderlo, sul Centrale californiano, il campione in carica e quarta testa di serie del seeding, lo statunitense Taylor Fritz. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.