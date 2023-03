Tabellone di Miami: ancora Sinner-Alcaraz in semi?

L'azzurro, n. 10 del seeding, è stato sorteggiato nel quarto con Ruud e Rublev. In semifinale il possibile scontro con Alcaraz nel remake della semifinale di Indian Wells. Musetti e Berrettini sono nella parte bassa del tabellone, mentre Sonego debutterà contro l'ex n. 3 al mondo Dominic Thiem. Il Masters 1000 di Miami è in diretta da mercoledì 22 marzo a domenica 2 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la semifinale di Indian Wells, le strade di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero incrociarsi anche al Masters 1000 di Miami . È stato reso noto il sorteggio del secondo mille della stagione (in programma da mercoledì 22 marzo a domenica 2 aprile, live su Sky Sport) e i due tennisti sono stati sorteggiati nella stessa metà del tabellone. Sinner incontrerebbe Alcaraz (campione in carica a Miami e tornato n. 1 al mondo dopo il successo a Indian Wells) in una ipotetica semifinale . L'altoatesino debutterà contro il serbo Djere o un qualificato, poi un possibile terzo turno con Dimitrov. Sulla sua strada Nel quarto del giovane azzurro anche Ruud e Rublev , quest'ultimo possibile avversario agli ottavi.

Sonego debutta con Thiem

Tra i match di primo turno, riflettori puntati su Lorenzo Sonego che affronterà l'ex n. 3 al mondo Dominic Thiem. Ci sono due precedenti: il bilancio è in perfetta parità, ma in entrambi i casi le sfide si giocarono su terra battuta. In caso di vittoria, il torinese affronterebbe Evans al secondo turno. Debutto tra mercoledì e giovedì anche per Fabio Fognini, in campo contro il francese Constant Lestienne, n. 60 ATP. Tra loro non ci sono precedenti.