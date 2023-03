Jannik Sinner si confida in attesa del debutto al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione: "Sono contento di come è iniziato questo 2023, sto giocando molto e ho già affrontato i migliori. Spero di fare bene a Miami, poi ci sarà subito la terra. Per me è importante giocare bene su tutte le superfici". L'azzurro esordirà al 2° turno contro il vincente di Djere-Vukic. Guarda il video dell'intervista. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

