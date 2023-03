Sonego batte Thiem in 2 set. Oggi tocca a Sinner

Debutto vincente per Sonego che elimina l'ex n. 3 al mondo (nono ko in dieci match nel 2023) e avanza al terzo turno dove affronterà il britannico Daniel Evans. Oggi l'esordio di Sinner, impegnato contro il serbo Djere: il match è il secondo dalle 16 sul Butch Buchholz, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Inizia bene il cammino di Lorenzo Sonego a Miami. Il torinese, che sui campi della Florida ha centrato gli ottavi nel 2021, ha battuto all'esordio l'ex n. 3 al mondo Dominic Thiem con il punteggio di 7-6(7), 6-2 dopo quasi due ore di gioco, interrompendo così una serie di sei sconfitte consecutive nei main draw dei Masters 1000. Un successo costruito da Sonego nel primo set, quando ha annullato un set point all'austriaco nel corso del tie break dopo dodici game consecutivi senza break e opportunità in risposta, da una parte e dall'altra. Nel secondo parziale, invece, Thiem ha gettato rapidamente la spugna, subendo un parziale di 14-3 in apertura. Sonego avanza così al secondo turno dove affronterà il britannico Daniel Evans , n. 32 del seeding, reduce da cinque ko consecutivi. L'azzurro ha vinto l'unico precedente, disputato sul cemento indoor di Vienna nel 2020. Si conferma un 2023 da incubo, invece, per Thiem che ha perso nove dei dieci incontri disputati nell'anno solare.

Avanza Trevisan, fuori Giorgi

Tra le donne, buona la prima per Martina Trevisan. La toscana, testa di serie n. 25 del torneo, ha vinto contro la giapponese Nao Hibino, n. 137 WTA, archiviando la pratica in un'ora e 22 minuti con il punteggio di 6-4, 6-3. Un'opportunità ghiotta per Trevisan che al terzo turno non troverà la n. 1 al mondo Iga Swiatek, ritiratasi alla vigilia del torneo per un problema alle costole, bensì la statunitense Claire Liu che al secondo turno ha eliminato la lucky loser austriaca Julia Grabher. Sarà il remake della finale di Rabat 2022, vinta da Trevisan. Niente da fare, invece, per Camila Giorgi. Dopo la vittoria sofferta all'esordio con Kaia Kanepi (match durato 3 ore e 36 minuti), l'azzurra ha perso contro Vika Azarenka, n. 14 del seeeding: 6-3, 6-1 in un'ora e 17 minuti.