Al Foro Italico è stata presentata l'80^ edizione degli Internazionali di tennis (8-21 maggio), la prima che sarà spalmata su due settimane. Il presidente della Federazione, Angelo Binaghi: "Puntiamo a numeri da record, con oltre 300mila spettatori e 20 milioni di incasso. Abbiamo avviato il processo per eguagliare il prize money di uomini e donne nel giro di tre anni". Il torneo maschile sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Presentata a Roma l'edizione numero 80 degli Internazionali BNL d’Italia, la prima che si svolgerà su dodici giorni, dall’8 al 21 maggio, a cui si aggiungeranno le pre-qualificazioni dal 2. In tabellone ci saranno 96 giocatori e giocatrici, rispetto ai 56 in campo fino all’anno scorso. Un incremento che consentirà anche agli organizzatori di abbattere ogni record di affluenza e incasso. Il torneo sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW, con Sky che è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia.

Binaghi: "Un grande traguardo, miglioreremo record spettatori" “È un traguardo storico che auspicavamo da tanto tempo con Sport e Salute – ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa al Foro Italico -. Questo traguardo ci dà maggior valore e maggiori opportunità per i nostri giocatori e i nostri appassionati. E ci consente anche di creare un maggiore impatto economico per il territorio. Noi abbiamo creato il valore di questo torneo dal nulla, visto che quando abbiamo iniziato a organizzare questo torneo vent’anni fa era tecnicamente fallito, e senza un euro di contributi pubblici. Al termine del torneo misureremo l’impatto economico sul territorio. L’anno scorso è stato stimato in 285 milioni, e faceva riferimento al record di 235 mila spettatori paganti che quest’anno con una settimana in più certamente miglioreremo”.

Binaghi: "Venduti già oltre 100mila biglietti, puntiamo ai 20 milioni di incasso" “La prevendita va oltre le più rosee aspettative. Rispetto allo stesso momento dello scorso anno, registriamo un incremento del 51%. Abbiamo già venduto oltre 110 mila biglietti, di cui il 29% all’estero e il 46% in regioni diverse dal Lazio. Abbiamo già in cassa 11.5 milioni euro, che un mese dall’inizio del torneo pareggiano il valore complessivo della prevendita dello scorso anno. Puntiamo a superare i 300 mila spettatori e i 20 milioni di incassi di biglietteria. Questo dovrebbe portare l’impatto sul territorio a oltre 400 milioni”.

Binaghi: "Avviato percorso per eguagliare prize money tra uomini e donne" “Per la prima volta nella storia abbiamo avviato un processo che in tre anni consentirà al torneo femminile di avere lo stesso montepremi del torneo maschile, ovvero 8,3 milioni di euro. Il percorso è una grande conquista che hanno voluto le nuove componenti del consiglio federale. Abbiamo potuto farlo perché l’unica donna amministratore delegato di una grande banca in Italia ci ha messo a disposizione le risorse”. Il riferimento è a Elena Goitini di BNL, che ha rinnovato la partnership con gli Internazionali fino al 2028.

