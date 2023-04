Cecchinato in semifinale a Estoril: Davidovich ko

Dopo due anni l'azzurro torna in semifinale in un torneo ATP, eliminando il n. 3 del seeding in 2 ore e 2 minuti con lo score di 7-5, 7-6. Grazie a questa vittoria il palermitano guadagna virtualmente il ritorno in top 80: adesso affronterà Kecmanovic o Carballes Baena Condividi

Il 250 dell'Estoril segna la rinascita di Marco Cecchinato. Due anni dopo l'ultima volta, il siciliano ha raggiunto le semifinali in un torneo ATP. Ci è riuscito sulla terra rossa portoghese, eliminando nei quarti di finale la testa di serie n. 3, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, con lo score di 7-5, 7-6 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Una vittoria importante per Cecchinato che non batteva un top 25 da Monaco 2018, quando vinse contro Fabio Fognini, allora n. 19 del ranking ATP. L'azzurro ha offerto un buon tennis, approfittando anche dei passaggi a vuoto di Davidovich che nel corso del secondo set ha accusato un problema alla coscia sinistra, tanto da dover richiedere un medical timeout.

Il racconto del match Il primo set scivola via sul filo dell'equilibrio, con Cecchinato costretto ad annullare solo una palla break nel quinto game. Si arriva al 6-5 per l'azzurro che, su servizio di Davidovich, conquista tre palle break da 0-40 che equivalgono a set point, chiudendo al terzo tentativo. Nel secondo parziale, invece, Cecchinato approfitta delle incertezze dello spagnolo per guadagnare il break di vantaggio nel sesto game. L'azzurro serve per il match sul 5-4, ma Davidovich riesce a salvarsi e trascinare il set al tiebreak. Qui, però, Cecchinato riesce a chiudere 7-5, regalandosi la prima semifinale in stagione, la decima in carriera. leggi anche Monte-Carlo al via domenica: cosa c'è da sapere

Il ritorno in top 80 Grazie alla semifinale all'Estoril, Marco Cecchinato tornerà tra i primi 80 nel ranking ATP. L'azzurro è virtualmente n. 79, con la possibilità di spingersi ancora più in alto in caso di finale. L'avversario in semifinale del palermitano sarà uno tra Miomir Kecmanovic, testa di serie n. 6, e Roberto Carballes Baena.