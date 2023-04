Al via domenica al Country Club del Principato il Masters di Monte-Carlo, terzo 1000 della stagione, che segna il ritorno in campo di Novak Djokovic dopo l'esclusione dalla trasferta americana. Senza Alcaraz e Nadal, altra grande occasione per Jannik Sinner. Il campione in carica è Stefanos Tsitsipas. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 aprile

Tutto pronto per il torneo ATP di Monte-Carlo, terzo Masters 1000 della stagione, in programma da domenica 9 (diretta Sky Sport e in streaming su NOW). Prima testa di serie sarà Novak Djokovic, campione agli Australian Open, che fa il suo debutto sul rosso e il suo ritorno in campo dopo aver saltato la trasferta americana a causa delle restrizioni Covid per i giocatori non vaccinati. Assenti Alcaraz, Auger-Aliassime e Nadal, sarà un'altra grande chance per Jannik Sinner, che da lunedì firmerà il suo best ranking al n°8 ATP dopo la semifinale di Indian Wells e la finale di Miami.