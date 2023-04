Marrakech, Musetti ko con il n. 126 ATP Muller

Ancora notte fonda per Musetti che perde contro il francese Muller (al primo successo in carriera con un top 30) con lo score di 6-3, 1-6, 6-4 in poco meno di due ore. Per il carrarino si tratta del sesto ko negli ultimi sei match. Sconfitta ai quarti sulla terra marocchina anche per Andrea Vavassori, battuto da Daniel Evans

Ancora un ko per Lorenzo Musetti. Dopo la vittoria all'esordio all'ATP 250 di Marrakech contro il francese Gaston, l'azzurro ha perso nei quarti di finale contro il n. 126 al mondo Alexandre Muller, al primo successo in carriera contro un top 30, con lo score di 6-3, 1-6, 6-4 in poco meno di due ore. Troppi alti e bassi per il carrarino che, dopo un primo set da incubo con soli 5 punti vinti in risposta, era riuscito a dominare il secondo parziale. Nel terzo set il match si era messo nei binari giusti per Musetti che ha avuto anche la chance per il doppio break di vantaggio, ma dal 3-1 ha subito la rimonta di Muller che ha effettuato prima il controbreak nel sesto gioco (aperto dall'italiano con tre seconde) e poi chiuso 6-4 al terzo match point. Per Musetti, che adesso volerà a Monte-Carlo per il Masters 1000 nel Principato, si tratta del sesto ko negli ultimi sette match disputati.