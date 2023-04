Nella settimana di pausa prima di Montecarlo, Jannik Sinner centra l'ennesimo prestigioso traguardo: da lunedì 10 aprile è già certo del suo personale best ranking, scavalcando Rune e portandosi in ottava posizione. Davanti a lui, nelle storia del tennis italiano, restano pochi mostri sacri come Pietrangeli, Panatta, Berrettini e Barazzutti

Sarà una Pasquetta speciale per Jannik Sinner, che lunedì si sveglierà numero 8 del mondo e con il suo personale best ranking. E lo farà dopo una settimana di allenamento, senza giocare. L'azzurro infatti è già certo di scavalcare Holer Rune, attuale nono giocatore del mondo, a cui scadranno gli 80 punti del Challenger di Sanremo vinto nel 2022. Pur non guadagnando punti, Sinner lo scavalcherà in classifica e firmerà la sua miglior prestazione della carriera (3345 contro i 3335 del danese). Jannik inoltre è entrato a Montecarlo come settima testa di serie dopo i ritiri di Alcaraz e Auger-Aliassime, riuscendo quindi ad avere un importante bye al 1° turno.