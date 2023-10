Terza giornata al Masters di Monte-Carlo, decisamente colorata d'azzurro. Debutto per Lorenzo Musetti contro Miomir Kecmanovic, per Lorenzo Sonego contro Hugo Humbert e per Luca Nardi contro Valentin Vacherot. In campo anche Zverev, Djokovic e il campione in carica Tsitsipas. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

C'è tanto azzurro oggi al Country Club del Principato di Monaco , dove va in scena il Masters di Monte-Carlo, terzo 1000 della stagione. Lorenzo Musetti , n.21 del ranking e 16 del seeding, se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic , n.40 ATP, finalista all'Estoril. Il Next Gen toscano ha vinto in due set l’unico precedente con il 23enne di Belgrado, disputato lo scorso anno nelle semifinali dell’ATP 250 di Napoli (cemento). Lorenzo Sonego , n.47 del ranking, è stato invece sorteggiato al primo turno contro il francese Hugo Humbert, proveniente dalle qualificazioni e n°79 del mondo, che si è imposto nell'unico confronto (Masters Canada 2021). Luca Nardi, dopo l'impresa delle qualificazioni, ha una grande occasione contro il monegasco Valentin Vacherot , n.350 del ranking. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

10 apr 2023 - 07:00

E'il primo italiano in campo, per lui sfida inedita con l'americano Cressy come secondo match del campo Ranieri III. "Risento le sensazioni di un tempo", ha confessato ai microfoni di Sky Sport. Dalle 11 inizia la diretta sui canali 201 e 205













Nella seconda giornata dell’Atp Masters 1000 di Monte-Carlo scende in campo il primo dei 5 italiani in tabellone. C'è Matteo Berrettini che sfida l'americano Cressy nel secondo incontro in programma sul campo centrale (verosimilmente attorno alle ore 13). Non ci sono precedenti fra l'azzurro e l'americano, specialista del serve & volley: i due tennisti non si sono mai incontrati nemmeno a livello Challenger o nel circuito junior ITF. Da questo lunedì Sky Sport accende due canali live per il Masters monegasco: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis che saranno live dalle ore 11 fino alle 18.30 circa

Il programma su Sky Sport Uno (canale 201)

Ore 11 - WAWRINKA (Svi)-GRIEKSPOOR (Ola) (telecronaca Pero-Bertolucci)

A seguire - CRESSY (Usa)-BERRETTINI (Ita) (Pero-Bertolucci)

A seguire - DE MINAUR (Aus)-MURRAY (Gbr) (Boschetto-Ljubicic)

A seguire - GASQUET (Fra)-THIEM (Aut) (Boschetto-Ljubicic)

Il programma su Sky Sport Tennis (canale 205)